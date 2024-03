Madeira triplamente premiada em Berlim

A gala dos “World Travel Awards” decorreu no passado dia 6 de março, em Berlim, onde o “Destino Madeira” foi triplamente premiado.

A Madeira foi considerada “Melhor Destino Insular da Europa”, Porto Santo, pela primeira vez, foi considerado o melhor destino de praia e a Associação de Promoção da Madeira recebeu a distinção de melhor entidade de turismo.

“Esta é uma noite excecional para a Madeira, para Porto Santo e para o turismo, uma noite em que se reconhece o trabalho de todos aqueles que se dedicam de corpo e alma a este setor, um setor que faz com que a Madeira seja conhecida pelos quatro cantos do mundo”, afirma o secretário regional com a tutela, Eduardo Jesus.

Recorde-se que a Madeira é, pela 10.ª vez, o “Melhor Destino Insular da Europa”.