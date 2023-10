Madeira é o melhor destino europeu de cruzeiros

A Madeira recebeu pelo segundo ano consecutivo o prémio de Melhor Destino Europeu de Cruzeiros, na terceira edição dos World Cruise Awards, que decorreu no domingo no Dubai.

Em comunicado, a Portos da Madeira indica que, no decorrer de três edições, Portugal foi sempre premiado, já que, depois da vitória de Lisboa em 2021, a Madeira foi distinguida por duas vezes.

Além da Madeira, a lista de nomeações incluía Atenas, Barcelona, Dubrovnik, Kotor, Lisboa, Londres, Monte Carlo, Nice, Oslo e Roma.

O secretário Regional da Economia, que tutela os portos da Madeira, mostrou-se orgulhoso com a distinção.

“Esta distinção é para nós, e para a região, um grande orgulho, refletindo o sucesso da estratégia levada a cabo pelo Governo Regional da Madeira, através da APRAM, S.A., reconstruindo a confiança dos turistas de cruzeiros, estimulando a procura e mantendo a região no topo das preferências do turismo de cruzeiro internacional”, afirmou Rui Barreto, citado na nota.

No entendimento do governante, o prémio é “um estímulo e um reconhecimento” do trabalho que tem sido feito pelos agentes do setor.

“É também um prémio para os madeirenses que acompanham com gosto a presença do turismo de cruzeiros na nossa região, sobretudo em alturas como o final do ano, quando tradicionalmente são batidos recordes de visitas e estadias”, destacou Rui Barreto.

Os World Cruise Awards foram atribuídos pela primeira vez em 2021. O evento é considerado ‘irmão’ dos World Travel Awards, criados em 1993 e apresentados como os “óscares do turismo”, nos quais a Madeira já conquistou por oito vezes o galardão de Melhor Destino Insular da Europa e, por sete vezes, o de Melhor Destino Insular do Mundo.

Segundo dados oficiais, os portos da Madeira registaram na época de 2022/2023 um movimento de 557.824 passageiros (contra 284.056 na época anterior), o que representa um crescimento de 104% relativamente ao período homólogo.

De 1 de setembro de 2022 a 31 de maio de 2023, a média de passageiros por navio fixou-se nos 1.949, uma subida de 109% face aos 931 da época de 2021/2022.