Luxemburgo: tudo sobre as eleições para a Chambre des salariés

A data final das eleições para a Chambre des Salariés, que serão realizadas por correspondência, está marcada para 12 de março de 2024.

Cada eleitor elege os seus representantes no grupo socio-profissional ao qual pertence (siderurgia, outras indústrias, construção, serviços financeiros, outros serviços, administração e empresas públicas, saúde e ação social, CFL, pensionistas) no seio da Chambre des salariés.

Entre meados de janeiro e, o mais tardar, fevereiro de 2024, o presidente da mesa eleitoral enviará os boletins de voto por correio simples para a morada dos eleitores. Ou seja, se não recebeu o boletim, deve estar quase a recebê-lo.

Os boletins de voto incluem o número das listas de candidatos, a sua designação e os nomes e apelidos dos candidatos.

Cada eleitor dispõe de um número de votos correspondente ao número de membros efetivos e suplentes a eleger no seu grupo socioprofissional. O número de votos de que o eleitor dispõe é indicado nas instruções de voto.

Depois de exprimir o seu voto, o eleitor deve colocar o boletim de voto dobrado ao meio no envelope neutro, fechá-lo e colocá-lo depois no envelope de devolução endereçado ao presidente da mesa eleitoral. Este envelope deve ser fechado e depositado simplesmente num marco de correio, com antecedência suficiente para que o presidente da mesa eleitoral o receba, o mais tardar, no dia do escrutínio (ou seja, 12 de março de 2024).

O envelope pode ser enviado a partir do Luxemburgo ou do estrangeiro. O envelope não necessita de selo.