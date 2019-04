Luxemburgo: Concerto de homenagem ao 25 de Abril

O agrupamento INUK leva ao palco da Philharmonie, no Luxemburgo, o concerto “Projecto Abri’Lux – Homenagem ao 25 de abril e à revolução portuguesa”. Este evento promovido pela Embaixada de Portugal e pelo Centro Cultural Português – Camões decorre dia 25 de abril pelas 20h 00.

Trata-se de um espetáculo que propõe celebrar a data da revolução dos cravos com poesia e música. Para tal o INUK propõe uma viagem pelas músicas que marcaram a luta pela liberdade.

Esta viagem será conduzida por um misto de artistas portugueses e luxemburgueses, Marc Demuth no contrabaixo, Luísa Vieira no canto e flauta, Paulo Simões na guitarra, George Letellier no piano, Barbara Witzel no violino, Annemie Osborne no violoncelo, Jeff Herr na bateria e José Rui Martins ao comando da narrativa.

O concerto irá revisitar nomes marcantes da música portuguesa como José Mário Branco, Sérgio Godinho, Amália Rodrigues, Zeca Afonso entre outros. Os vários temas têm arranjos originais.

Mais informações aqui.