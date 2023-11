Luxembourg Internet Days com 20 empresas portuguesas

Pelo décimo ano consecutivo, o Luxembourg Internet Days reúne no grão-ducado (entre esta terça-feira, 7 de novembro, e quarta-feira, dia 8) mais de um milhar de empresas ligadas à Tecnologia da Informação da Grande Região e também de Portugal, país parceiro nesta edição, que conta com 20 companhias.

Este evento, que oferece aos seus participantes acesso a diversas conferências, workshops interativos e painéis de debate, centra-se este ano nos tópicos de segurança e resiliência.

“No que toca particularmente a cibersegurança, Portugal foca-se e trabalha segundo as melhores práticas de proteção de dados e quadros de regras de cibersegurança, com padrões e certificações internacionais líderes do setor”, escreve a organização no seu site.

Este é um certame que conta com a presença do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização, Mário Campolargo, assim como com o apoio da embaixada de Portugal no Luxemburgo e com a aicep Portugal Global.