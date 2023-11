Luton-Liverpool: Luis Díaz marca depois de lhe raptarem o pai

Um golo a acabar de Luis Díaz salvou o Liverpool do desaire, na visita ao Luton (1-1), para a 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Em Kenilworth Road, os locais surpreenderam os ‘reds’ na reta final do desafio, quando o golo de Chong, apontado aos 80 minutos, parecia ser suficiente para garantir o triunfo.

Contudo, Luis Díaz foi lançado em campo por Jürgen Klopp e, já para lá dos 90 minutos, restabeleceu a igualdade final, de cabeça.

Depois de introduzir a bola na baliza, o antigo jogador do FC Porto mostrou a camisola interior para apelar à libertação do pai, raptado na Colômbia há uma semana.

Assim, o Liverpool, que teve Diogo Jota entre os titulares, passa a ocupar o último lugar do pódio, com 24 pontos, os mesmos do Arsenal (quarto), enquanto o Luton é 17.º, com seis.

No final da partida, o treinador do Liverpool falou do golo marcado por Díaz, mas lembrou que isso não altera a situação atual, apelando, igualmente, à libertação do pai do extremo colombiano.

“É um momento maravilhoso, mas não muda a situação. O mais importante é que seu pai seja libertado. É maravilhoso que ele quisesse estar aqui para jogar. Para nós, é um objetivo super importante e para ele é muito importante, muito emocionante”, expressou.

Klopp explicou que apenas lançou Luis Díaz no final do encontro, face aos poucos treinos que realizou com a equipa esta semana, devido ao rapto dos pais, sendo que a mãe já se encontra em segurança.

“Não sabíamos quanto tempo ele poderia jogar, porque ele só teve alguns treinos com a equipa, mas isso não é o mais importante hoje. Ele marcou o golo, mas precisamos ver melhorias na Colômbia”, acrescentou Klopp.

Mais cedo, o Nottingham Forest (12.º), com o luso Nuno Tavares no ‘banco’, regressou aos triunfos sete jogos depois, na receção ao Aston Villa (2-0), que ocupa o quinto posto (22 pontos), o último que dá acesso às competições europeias.