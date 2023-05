Lusodescendente Tiago Martins arrecada “Óscar” da gastronomia

A mais recente obra do lusodescendente Tiago Martins, “L’Histoire du Portugal dans mon Assiette”, foi este fim de semana galardoada em Umea, na Suécia, na categoria “Portuguese” dos Gourmand Awards 2023.

Tiago Martins, jovem lusodescendente com raízes na aldeia da Barrenta, no distrito de Leiria, lançou em outubro do ano passado o livro “A História de Portugal no meu prato” (tradução livre), uma obra que se encontrada entre as candidatas à vitória em três categorias no mais prestigiante concurso de livros de culinária do mundo.

Nas bancas com o nome de “L’Histoire du Portugal dans mon Assiette”, este livro colaborativo, escrito em francês, mistura a gastronomia, a história e o humor lusitano. Para tal, contribuíram com o seu cunho mais de meia centena de chefs portugueses radicados nos quatro cantos do mundo.

Ao BOM DIA, o jovem autor nascido em Paris explicou antes da entregas dos prémios que a iniciativa surgiu através do repto da editora à qual se associou, a Cadamoste Editions, de Sandra Canivet da Costa: “Aceitei o desafio porque sempre tive interesse em partilhar a cultura portuguesa, não só com os outros jovens lusodescendentes, que mal falam português, como também com os próprios franceses. Como sou um apaixonado pela gastronomia, quis mostrar que Portugal é mais que bacalhau e vinho do Porto. Surgiu então a ideia de aliar a gastronomia à história do nosso país”.

Por não se considerar um “legítimo autor especializado em gastronomia”, Tiago Martins colocou mãos à obra, apostou na diversidade e começou a contactar chefs portugueses, “desde os das mais pequenas tascas aos que trabalham nos restaurantes mais mediáticos”, tendo angariado cerca de 60 testemunhos.

No seu livro encontramos alusões à morcela de arroz, ao carapau seco da Nazaré e até à sopa do vidreiro, da Marinha Grande, mas as tradições e, especialmente, o humor, também são característica da obra, pelo que nem algumas das peças de loiça mais emblemáticas das Caldas da Rainha foram esquecidas.