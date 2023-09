Lusocanadianos esperam que visita de Marcelo ajude a salvar associações

O presidente da Associação Portuguesa do Canadá (APC) disse esperar que a visita do Presidente da República ao país na próxima semana motive os jovens lusodescendentes a “não deixarem morrer as associações”.

“É uma forma de mostrar o reconhecimento por nós, pelo trabalho que temos feito na promoção de Portugal aos canadianos e não só. Para motivar os jovens a darem continuidade para permanecermos com as portas abertas”, disse Jason Luzio, de 42 anos.

O dirigente, filho de emigrantes de Alcanena (Santarém), natural de Montreal, mostrou-se ainda orgulhoso de se identificar mais como português, apesar de ter nascido no Canadá.

“É importante que os jovens no Canadá saibam quem é Marcelo. Não nasci lá, mas sou também português. Estou muito feliz”, afirmou.

A APC, fundada em 1956, é a associação portuguesa mais antigo no Canadá.

Portugal e o Canadá estão a assinalar este ano o 70.º aniversário da imigração oficial portuguesa para o Canadá, tendo celebrado em 2022 sete décadas de relações diplomáticas.

Também o empresário Jack Prazeres, natural da Lourinhã, no Canadá desde os 12 anos, em 1974, considera que as relações entre os dois países “ficam mais fortes” com a visita do Presidente da República, entre 13 e 17 de setembro.

O empresário e líder comunitário realçou que a comunidade “está envelhecida” e muitos não tiveram muitas “oportunidades de regressarem” a Portugal.

“A presença do Presidente da República é mais um sinal para eles que realmente vão gostar, porque nunca tiveram aquela relação. Infelizmente há muitos portugueses que nunca voltaram lá ou não tão frequentemente. Esta visita fortalece as relações e promove também o turismo a Portugal”, realçou.

No entanto, também será importante que Marcelo Rebelo de Sousa passe algum tempo “dentro da comunidade, ouvindo e falando com as pessoas”, considerou.

“O Presidente consegue sempre fazer algo pelos problemas dentro do governo. Todas as comunidades têm os seus problemas, é importante ultrapassar as barreiras que temos”, referiu.

Segundo fontes da comunidade, a visita de trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa começa no dia 13 de setembro, em Montreal, estando prevista uma receção pela comunidade portuguesa, no dia seguinte.

Em Toronto, no dia 15, O Presidente da República encontrar-se-á com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e vai inaugurar a exposição no Toronto Metro Hall, Movimento Perpétuo – A Diáspora Portuguesa para o Canadá. Participa ainda num jantar no ‘The National Club’ em Toronto, organizado pelo Conselho da Diáspora Portuguesa.

No sábado, dia 16 de setembro, está prevista uma visita à Galeria dos Pioneiros e o lançamento da primeira pedra no terreno do futuro centro Magalhães, o primeiro lar para idosos da comunidade portuguesa. À noite, no salão do sindicato da construção LiUNA Local 193, terá lugar um jantar de homenagem ao Presidente da República.

No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa irá marcar presença na missa matinal, antes de viajar para Nova Iorque (Estados Unidos), onde participará na 78.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, entre 17 e 23 de setembro.

De acordo com o recenseamento de 2021, a comunidade portuguesa no Canadá é constituída por 448.305 pessoas, que declararam ser de “origem portuguesa”, ou seja, portugueses e lusodescendentes.

Existiam 166.651 portugueses inscritos na rede consular no Canadá em 2022.