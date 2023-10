Lisbon Marriott Hotel promove ações solidárias

Ao longo dos anos, o Lisbon Marriott Hotel investiu em diversas ações com o objetivo de apoiar a comunidade local. Neste período instável, torna-se mais do que nunca imprescindível apoiar quem mais necessita, e por isso mesmo ao longo do ano foram desenvolvidas parcerias e ações para ajudar diversas entidades e instituições.

Desta vez, o Lisbon Marriott Hotel , promove novas campanhas solidárias no mês de outubro.

Para começar associa-se à Liga Portuguesa contra o Cancro numa altura em que as doenças oncológicas continuam bem presentes e toda ajuda continua a ser vital. Através da iniciatiava outubro solidário, o hotel irá reverter o total das receitas das vendas dos laços cor-de-rosa para esta organização. Ainda no âmbito da mesma iniciativa, o Lisbon Marriott Hotel presta a sua solidariedade para com as vítimas e doentes iluminando em cor-de-rosa a fachada do hotel orientada para o Hospital de Santa Maria.

O Lisbon Marriott participa na Campanha “You Eat We Give” e vai doar 1€ à CASA (Centro de Apoio aos sem abrigo) por cada almoço ou jantar servido no CITRUS Restaurante. Através do donativo está ajudar a melhorar as condições de vida de pessoas sem casa e vulneráveis .

Por fim, o Lisbon Marriott Hotel une-se à União Zóofila em que os colaboradores voluntários do hotel se uniram em prol do bem estar e conforto dos animais. Fruto desta iniciativa os animais desta associação receberam alimentos e mais de 260 almofadas para descanso .