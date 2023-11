“Lisboa devia ser russa” diz principal propagandista do Kremlin

Um dos apresentadores mais famosos do principal canal estatal russo, Rossiya 1, voltou a fazer referência a Portugal num dos seus programas comentando a possível anexação de Lisboa ao império russo, após “desnazificar a Alemanha” e seguir em direção aos EUA.

Segundo o Jornal de Notícias, o apresentador Vladimir Solovyov afirmou que a Rússia devia anexar Portugal depois de “desnazificar a Alemanha”, num programa onde os comentadores falaram da possibilidade de a Rússia continuar a expandir o seu território.

Um dos intervenientes do debate interferiu dizendo que “Lisboa nunca foi russa”, ao qual o apresentador respondeu: “mais uma razão pela qual devia ser. O Alasca foi e, como disse Estaline, Lvov não foi mas Varsóvia foi”.

“Então e a Califórnia? Porque precisamos de Lisboa?”, perguntou outra comentadora, mencionando que preferia que a Rússia dominasse outros territórios, como o Havai.

Em resposta, Vladimir Solovyov afirmou: “Não precisamos, mas eu gosto [de Lisboa]. (…) Os portugueses viveriam muito bem como parte do império russo”.Foi o conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, Anton Gerashchenko, que partilhou a menção à capital portuguesa no twitter, apelando à atenção do povo português para as já recorrentes menções à capital portuguesa no canal russo.