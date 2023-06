Lexus RZ 450e: o surpreendente SUV elétrico vindo do Japão

O novo Lexus RZ 450e fecha o ciclo de eletrificação do SUV premium japonês. Depois das versões híbridas e híbridas plug-in dos modelos Lexus e agora temos esta nova versão que abdica totalmente do motor a combustão.

Há uma constante nesta marca: a qualidade dos interiores dos modelos da Lexus. A atenção ao detalhe, a qualidade de montagem está à vista de todos. Numa indústria automóvel onde parece que tudo está a mudar, a Lexus nisso não muda.

A Lexus tinha os sistemas mais sofríveis do segmento premium. Agora já não são sofríveis, são bons sem surpreender. Temos atualizações remotas, ligação Apple Car Play e Android Auto e até podemos controlar algumas funções através do nosso telemóvel.

Falando do habitáculo, como refiro no vídeo em destaque, o espaço oferecido é interessante, principalmente nos lugares traseiros. Quando à capacidade da bagageira, cumpre aquilo que se espera num modelo deste segmento.

Este RZ 450e vem equipado com o sistema Direct4, que é composto por dois motores elétricos com 313 CV de potência combinada. A aceleração dos 0 aos 100 km/h cumpre-se em 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 160 km/h. Eu sei que nos dias que correm pode parecer pouco, mas no mundo real é mais que suficiente.

O que poderá não ser suficiente é a capacidade da bateria, que é de 71,4 kWh. A Lexus anuncia autonomia média de até 440 km (versões com jantes de 18’’) e de 404 km para as versões com jantes de 20’’. Em condições reais estes valores devem descer para os 350 kms. Falando de carregamentos, este SUV premium japonês aceita carregamentos até 150 kW em corrente contínua (30 minutos para repor 80% da bateria) e até 11 kW em corrente alternada.

A gama do Lexus RZ 450e será composta por cinco versões de equipamentos, que começam na Executive e acabam no Luxury bi-tone.

