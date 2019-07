Lexus LS 500h: Cinco metros e tal de luxo e qualidade

O topo de gama da Lexus é o Lexus LS 500h, um automóvel cuja imponência não se limita ao seu comprimento, que ultrapassa os cinco metros. É um automóvel japonês de luxo, onde não falta elegância, exuberância e um conforto digno do que o Japão tem de melhor!

O aspeto exterior do Lexus LS 500h deixa muitas pessoas a franzir a testa, não só pelo seu tamanho respeitável, como também pelo seu ar astuto e exuberante, que não passa despercebido em qualquer que seja o lugar.

Na dianteira temos um lábio cromado, que faz parte da moldura da grelha generosa, que “faz questão” de se apoderar de toda a dianteira. O para-choques tem “pouca margem”, adotando duas entradas de ar de grandes dimensões, que se fazem acompanhar pelo sublinhado cromado que contrasta com a cor mais escura da carroçaria. As óticas rompem a carroçaria de forma elaborada, com o estilo irreverente típico da Lexus. O capô é longo e mergulhante.

Nas laterais os guarda-lamas salientes transmitem uma ideia de robustez. As ilhargas são menos pronunciadas e concedem um aspeto mais elegante e civilizado. Destaca-se a linha de cintura elevada e o tejadilho inclinado que concede um aspeto mais descontraído à traseira que dá pouco ar de “3 volumes”. Não podíamos deixar de dar destaque aos cromados inseridos de forma meticulosa, que contrastam na perfeição e vincam as linhas fluídas e elegantes do Lexus LS 500h. Os mesmos estão presentes na moldura dos vidros, retrovisores, puxadores das portas, junto à embaladeira e laterais do para-choques traseiro.

Na traseira há farolins de tamanho generoso, que se prolongam até às laterais, divididos por um friso cromado que se prolonga até ao friso da tampa da bagageira. No para-choques traseiro há um difusor discreto, que também recebe a moldura cromada e contrastante.

A acessibilidade ao interior é de excelência. O Lexus LS500h eleva-se para facilitar a entrada. O nível da altura ao solo pode ser comandado através de um botão no túnel central. A esta “mordomia” juntam-se uma abertura de portas generosa e uns assentos “simpáticos”, que se recuam para facilitar as entradas e saídas.

No interior há muito espaço a bordo, ou não estaríamos a falar de um automóvel cujos assentos traseiros quase se “deitam”, para oferecer mais conforto aos passageiros.

Nos lugares traseiros a fila pode ser de dois ou três assentos. Com dois assentos, o assento do meio tem um simpático ecrã touch de tamanho generoso, que permite configurar a temperatura do ar condicionado, refrigeração, aquecimento dos assentos, regulação dos assentos, cortinas dos vidros laterais e ainda as luzes ou o som. As pessoas de maior estatura viajam a vontade nos lugares dianteiros e traseiros. A bagageira tem apenas 430 litros de capacidade e é a mais pequena do segmento.

A construção é de excelência e tem recurso a madeira Shimamoku, vidros lapidados e pele concebida por mestres Takumi. A utilização dos materiais foi cuidada e de extremo bom gosto. O pesponto, a pele, a iluminação ambiente e as guarnições, combinam de forma harmoniosa, fazendo com que todos os passageiros aproveitem como se estivessem “em casa”. O tabliê, painel de instrumentos, consola central e portas são revestidos a pele com pesponto contrastante. A madeira adorna o volante, túnel central e portas. A consola central está focada no condutor, que tem os comandos todos à mão, embora alguns deles não sejam os mais intuitivos.

No equipamento nada falta ao Lexus LS 500h nesta versão Luxury, que é a segunda versão mais equipada. Há ar-condicionado automático de 4 zonas, sensores de chuva e luminosidade, botão start da ignição, assentos dianteiros com memória e 28 regulações, assentos dianteiros com massagem (cinco tipos), assentos dianteiros e traseiros com arrefecimento e aquecimento, assentos traseiros com 22 regulações, painel traseiro multi funções, 12 airbags, cortinas traseiras elétricas, volante multi funções, painel tátil para manuseamento do sistema de navegação e multimédia, sistema de som sorround premium Mark Levinson, travão automático de estacionamento, portão traseiro elétrico, head-up display, coluna de direção com regulação elétrica e recolha para facilitar acesso ao automóvel, sistema de navegação e multimédia em ecrã de 10,3 polegadas, painel de instrumentos digital em ecrã de 8 polegadas e teto de abrir.

O sistema de navegação e multimédia presente no Lexus LS 500 Hybrid é extremamente completo, mas não está preparado para Android Auto e Apple CarPlay. Este sistema é algo confuso, devido ao manuseio através da plataforma touch colocada no túnel central. Esta plataforma requer alguma habituação, quando não estamos habituados, tarefas como inserir uma morada no sistema de navegação, podem ser algo “demoradas”. Este sistema tem não só as funções normais de navegação e multimédia, como também tem outras aplicações relacionadas com o sistema híbrido, climatização, configuração dos assentos e cortinas, loja de aplicações e toda uma imensidão de funcionalidades.

O painel de instrumentos está bem posicionado, tem boa imagem e muita informação. Há um indicador da condução consoante a pressão aplicada no pedal do acelerador, consumo de combustível, indicador dos modos de condução e ajudas à condução, informações de navegação, multimédia, dados de viagem e ainda definições relacionadas com o automóvel. O painel de instrumentos tem vários temas que se alteram consoante o modo de condução.

A posição do condutor é de excelência. Qualquer que seja o tipo de posição que adote, mais relaxada ou mais desportiva, é sempre possível ver o painel de instrumentos e ter uma boa visibilidade para todos os ângulos. Todos os pilares são finos e as ajudas eletrónicas, fazem com que seja incrivelmente fácil manobrar o Lexus de 5,20 metros.

Falando em manobrar, o Lexus LS500h tem uma facilidade de condução quase impossível para um automóvel com estas dimensões, arriscamos dizer que um recém-encartado o conduziria sem grandes dificuldades. A direção é precisa, a caixa é intuitiva e o acelerador é bom de dosear.

No que toca ao comportamento dinâmico, o LS 500h é um automóvel envolvente, mas com uma suspensão verdadeiramente condescendente. Mesmo no modo “F-Sport”, a carroçaria adorna bastante quando decidimos imprimir um ritmo mais “despachado”. A caixa automática de variação continua com 9 relações é eficiente e confortável, mas peca pelo ruído pouco desejado quando esmagamos o pedal do acelerador. O ruído aumenta devido à emissão de som do motor criada pelas colunas, que é pouco ou nada desejada num automóvel deste segmento e infelizmente não há como desligar. Ainda na caixa de velocidades multi-stage, o modo de condução sequencial engana-nos ao ponto de pensarmos que estamos mesmo a conduzir um automóvel com uma caixa automática de nove velocidades normal, uma vez que as sensações proporcionadas são bastante semelhantes.

Os modos de condução alteram não só o aspeto do painel de instrumentos e ruído de motor produzido pelas colunas, como também interferem na direção, resposta do acelerador, climatização e amortecimento. No modo “Eco” temos um tema mais focado na condução económica, uma direção “standard”, perdemos resposta de acelerador e climatização. No modo Comfort o Lexus LS500h torna o amortecimento mais condescendente e a direção mais leve. O modo F-Sport e F-Sport + torna a direção mais comunicativa, a reposta do acelerador mais rápida e o amortecimento mais firme.

Debaixo do capô do Lexus está um motor 3.5 litros V6 a gasolina com 295cv de potência e 350Nm de binário, associado a um motor elétrico que ajuda à potência combinada de 354cv de potência e fornece mais 300Nm de binário. Com esta receita o LS 500h consegue andamentos vivos, apesar do peso de 2370kg. A aceleração dos 0 aos 100km/h cumpre-se em 5,5 segundos antes de atingir os 220km/h de velocidade máxima.

No campo da segurança, o Lexus LS500H Luxury está equipado com uma série de sistemas que o tornam uma verdadeira referência na segurança como aviso de ângulo morto, manutenção de faixa com correção de volante, travagem ativa de emergência, alerta de tráfego cruzado, luzes de máximos automáticas, sensores de chuva e luminosidade, cruise control adaptativo, sensor de proximidade, alerta de fadiga do condutor, sistema de ajuda ao arranque em subida, entre outros.

