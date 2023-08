Leve as romarias de Portugal para casa

“Os símbolos fálicos abundam pela vila. Acredita-se que estes bolos fazem parte de um ritual de fertilidade que antecede o Cristianismo. São oferecidos como bónus de afeto e comprados por mulheres solteiras na esperança de encontrar o a pessoa certa”

Site NNN, referindo-se às cavacas fálicas de Amarante

Bem, preparem-se para entrar no emocionante e altamente dramático mundo das… cavacas! Agarrem os vossos lencinhos, porque estamos prestes a revelar a intensa receita deste doce tradicional de Portugal, que se tornou a verdadeira estrela da doçaria local, rivalizando até mesmo com os heróis dos romances épicos.

Nesta emocionante odisseia açucarada, viajaremos pelas terras das cavacas, onde a farinha, os ovos e a manteiga derretida ou azeite se unem como os Vingadores da culinária. É um encontro mágico que nos faz questionar se esta é a receita secreta para salvar o mundo da fome.

Nada supera o drama da batalha entre as regiões pelo título de “Rainha das Cavacas”. Nas Beiras, todas as variações competem como gladiadores do açúcar, enquanto nas Caldas da Rainha, as cavacas lutam pelo seu lugar como o mais nobre emblema da doçaria regional. Sim, estamos a falar a sério! Tanto açúcar, tantas ambições.

Para não falar das diferentes abordagens em diferentes terras. No Alentejo, em Avis, a mistura de farinha, azeite, ovos e aguardente cria uma sinfonia de sabores que promete fazer o paladar dançar o tango. Em Santa Maria, nos Açores, o azeite fervido entra na festa da farinha como uma entrada dramática, seguido por ovos e água – sim, porque só água não seria emocionante o suficiente.

Mas espere, a história não fica completa sem a entrada triunfal das cavacas de Resende, o membro da velha guarda que nos leva de volta no tempo. São as lendas vivas da doçaria, as avós das cavacas modernas, se preferir. E assim como Portugal é uma colcha de retalhos de paisagens, essas cavacas são uma colcha de retalhos de sabor, uma homenagem doce e açucarada a todas as regiões.

Agora, preparem os vossos aventais e chapéus de chef, porque é hora de aprender a receita secreta! Porque, admitam, o verdadeiro motivo pelo qual todos querem aprender a fazer cavacas é para impressionar a família no próximo almoço de domingo. Ah, e não se esqueçam do vinho tinto ou chá – porque todos sabem que cavacas são a companhia perfeita para um drama culinário de alto nível!

Receita de cavacas

Ingredientes

Para as cavacas:

500 grs de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá (rasa) de sal

4 ovos inteiros

8 gemas

1 dL de azeite

1 cálice de aguardente bagaceira

Para a cobertura:

Sumo de 1 Limão

200 g de açúcar em pó

Preparo:

Peneira-se a farinha com o bicarbonato e o sal para um alguidar.

Faz-se uma cova no meio onde se deitam 2 ovos inteiros e as 8 gemas, o azeite, a aguardente;

Batem-se estes ingredientes à mão durante 1 hora (20 minutos na batedeira elétrica).

Depois juntam-se, um a um, batendo os restantes ovos inteiros.

Esta adição faz-se baseada para se poder observar a textura da massa. Quando cobrir a mão, a massa está pronta, admitindo-se que não sejam necessários os ovos todos.

Deixa-se a massa repousar cerca de 1 hora, depois do que é deitada às colheradas em tabuleiros ligeiramente untados com azeite e polvilhados com farinha. As colheradas de massa devem ficar bem distanciadas, porque a massa alastra.

Levam-se as cavacas a cozer em forno bem quente (220º a 250ºC).

Depois de cozidas e frias, as cavacas são cobertas como glacé de açúcar em pó e sumo de 1 limão, devendo esta cobertura estar bem espessa o que se consegue, batendo.

Deixa-se as cavacas secar.

Dévora Cortinhal