Leonardo Jardim já tem clube

O treinador português vai ganhar o dobro do que ganhava no Mónaco, que assinará contrato de duas épocas e que será apresentado este sábado no Dalian Yifang F.C., clube da liga chinesa.

Menos de três meses depois de ter sido despedido pelo Mónaco e indemnizado em oito milhões de euros, o treinador português de 44 anos volta ao ativo, agora no “eldorado” chinês.

Em finais do último ano, Jardim esteve prestes a ingressar no Al-Nasr, da Arábia Saudita. Finalmente, optou pelo Dalai Yifang, onde reencontrará o atacante belga Yannick Ferreira-Carrasco, com quem coincidiu no Mónaco, em 2014-15.

