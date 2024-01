Leiria recebeu mais de 300 mil visitantes em 2023

Os museus, galerias, castelo e restantes espaços culturais de Leiria receberam mais de 300 mil visitantes em 2023, anunciou o município.

No total, 306.771 pessoas visitaram o conjunto dos projetos culturais e monumentais do concelho, com destaque para o castelo, que atraiu 120.742 visitantes no ano passado (em 2022 foram 108.533), “corroborando a tendência de crescimento que tem mantido nos últimos anos”, lê-se num comunicado da Câmara de Leiria.

Os números divulgados não permitem um comparativo absoluto com o ano anterior: relativamente a 2022, o município indicou que 512.567 pessoas participaram na oferta cultural, mas esse levantamento incluiu eventos de rua e bilheteiras de salas de espetáculos, contabilização que não consta nos números agora divulgados.

De acordo com a autarquia, regista-se “evolução do número de visitantes nacionais e estrangeiros a todos os espaços museológicos visitáveis”, o que se revela “um indicador importante quanto à relevância dada pelo município de Leiria na divulgação das raízes históricas e culturais do concelho”.

Essa estratégia tem atraído “públicos que vêm de outras regiões do país e do estrangeiro”, bem como, “sobretudo, cativando os leirienses a conhecerem as suas origens, a sentirem orgulho na história do território, tornando-se eles próprios, e cada vez em maior número, os verdadeiros embaixadores de Leiria”.

Além das realizações locais e nacionais, é apontado o contributo da Jornada Mundial da Juventude para as mais de 300 mil entradas, já que levou a Leiria “milhares de jovens que visitaram estes espaços”.

Em 2023, além dos 120.742 visitantes no castelo, registaram-se 53.194 no complexo do Centro Cultural Mercado de Sant’Ana (pátio, auditório e galeria), 27.430 em eventos da Leiria Cidade Criativa da Música, 16.499 no Museu de Leiria, 16.108 no Mimo – Museu da Imagem em Movimento, 14.568 no Centro de Diálogo Intercultural de Leiria – Igreja da Misericórdia, 13.422 no Moinho do Papel, 9.451 no Banco das Artes Galeria, 4.476 no Agromuseu Municipal Dona Julinha e 1.351 no Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho.