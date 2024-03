Finalizado o processo de contagem dos votos dos círculos da emigração, é possível verificar o aumento recorde do número de votantes, o que demonstra uma vez mais, a forma como os portugueses residentes no estrangeiro encaram a sua intervenção nas decisões políticas do país.

Este é um dado importante e que deve ser considerado no debate político que espero que venha a ter lugar sobre a participação cívica e política destes portugueses.

Infelizmente, os resultados apurados não permitiram à lista de candidatos da Aliança Democrática, a qual tive a honra de encabeçar, de eleger um deputado pelo círculo da Europa, tal como era o nosso objetivo.

Este círculo eleitoral, em paralelo com o que se passou em Portugal, viu um crescimento muito significativo do partido populista Chega, conseguindo eleger um deputado tal como o Partido Socialista.

Este não era o resultado que esperávamos, desde logo pelas propostas que apresentámos e por uma campanha que envolveu as forças vivas das nossas comunidades e todos aqueles que entendiam que era necessário encontrar uma alternativa política que desse esperança aos portugueses.

Uma campanha em que tive o apoio inexcedível do Luis Fraga, da Cristina Correia e da Ana Miguel Pedro Soares, para além das estruturas e militantes dos partidos da coligação, nomeadamente do PSD emigração.

Termina assim um trabalho de vários meses que, apesar dos resultados, considero que foi um grande momento ao qual faltou apenas a realização de, pelo menos, um debate entre os candidatos, que permitisse o contraditório e a consequente avaliação dos Programas e dos candidatos de cada Partido.

Agradeço a todos aqueles que acreditaram em nós e continuarei, como cidadão, a lutar, como sempre fiz, pelos interesses das nossas comunidades espalhadas pelo Mundo.

Carlos Gonçalves