Judoca português eliminado do Grand Slam de Tiblíssi

O judoca português Rodrigo Lopes foi esta sexta-feira eliminado no segundo combate da categoria de -60 kg no Grand Slam de Tiblíssi, ao perder com o francês Enzo Jean (123.º do ranking mundial) por ippon.

Rodrigo Lopes (32.º do mundo), que procura pontos que lhe permitam regressar na sua categoria aos lugares elegíveis para os Jogos Olímpicos de Paris2024, perdeu já no prolongamento, o designado ‘golden score’, aos 5.25 minutos de combate.

Antes, o judoca do Benfica tinha vencido por ippon o arménio Ashik Andreyan (141.º).

No Grand Slam de Tiblíssi, a seleção portuguesa ainda terá em competição no sábado Thelmo Gomes (-73 kg) e Anri Egutidze (-81 kg).