JPP: a voz da Madeira e das suas comunidades

Juntos Pelo Povo (JPP) é um partido nascido na Madeira e que confia na eleição de um deputado nas legislativas de março pelo círculo onde o partido foi criado, e pretende “levar uma voz diferente à República”, indicou o cabeça de lista, Filipe Sousa.

“O objetivo é a eleição de um deputado. Segundo o número de votos que tivemos nas regionais [em 24 de setembro de 2023], essa projeção dá para eleger um deputado na República”, explicou, em entrevista à agência Lusa, reconhecendo, no entanto, que são “eleições diferentes”.

O Juntos Pelo Povo (JPP) obteve 14.933 votos nas últimas eleições regionais e elegeu cinco deputados, num total de 47 que compõem o parlamento madeirense, onde o partido está representando desde 2015, ano em que foi legalizado pelo Tribunal Constitucional.

Antes, atuava como movimento de cidadãos em Santa Cruz, na zona leste da Madeira, tendo vencido com maioria absoluta as eleições autárquicas naquele concelho em 2013, situação que se repetiu em 2017 e 2021.

O JPP, que concorre também por Braga, Coimbra, Faro, Lisboa, Porto, Setúbal, Açores, Europa e Fora da Europa, apresenta propostas para vários setores de âmbito nacional, mas o candidato admite estar “muito focado” nas questões regionais, nomeadamente o reforço dos poderes autonómicos, a revisão da Lei das Finanças Locais e Regionais, a valorização do Centro Internacional de Negócios (CINM) e a mobilidade.

Sendo a Madeira uma região de muita emigração, o JPP assume-se como um partido “conhecedor das comunidades portuguesas” e que pode defender os seus interesses, pretendendo por isso ser “uma voz em Lisboa”.

Élvio Duarte Martins Sousa é o cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Europa em representação do partido nas próximas eleições legislativas.

Filipe Sousa, que foi presidente do JPP até janeiro de 2024, garante que o partido criou uma “nova forma de fazer política” na Madeira e quer, agora, transpô-la para o campo nacional, fazendo jus ao lema ‘Uma voz das ilhas por Portugal’.

Questões como habitação, saúde e educação constam da agenda do JPP, mas o cabeça de lista reconhece que o partido não tem a “solução milagrosa” e, por outro lado, critica as “soluções ‘ad hoc’” que os outros candidatos encontram em vésperas de eleições.

No setor da educação, Filipe Sousa defende a criação de “medidas regulatórias” e mais “formas de estímulo” ao arrendamento e à aquisição de casa.

Ao nível da saúde, o candidato do JPP considera que o Estado está “completamente alheado” de determinados problemas e apoia as parcerias público privadas, mas de forma “devidamente regulada” para evitar promiscuidade entre o setor público e o privado.

No campo da educação, o JPP apoia as atuais reivindicações do pessoal docente e não docente, que considera legítimas, nomeadamente a valorização das carreiras e a autonomia das escolas.

Filipe Sousa considera que a solução para os problemas nos vários setores passa pela contenção do Estado ao nível da despesa.