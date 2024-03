Amarante: acidente de mota tira a vida a jovem emigrante

Um jovem de apenas 20 anos perdeu a vida durante a tarde desta segunda-feira na sequência de um despiste de mota em Louredo, Amarante.

De acordo com o Jornal de Notícias, Rui Rangel estava radicado na Suíça e foi a Portugal para renovar o Cartão do Cidadão, aproveitando também a viagem para comprar o motociclo no qual se despistou.

A hora do acidente ainda não foi apurada, já que o corpo do jovem foi descoberto por um grupo de trabalhadores de construção civil que estavam a restaurar uma escola.

Chamados ao local, os meios de socorro já nada conseguiram fazer para salvar Rui Rangel.