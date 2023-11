José Luís Carneiro é candidato à liderança do PS

O dirigente socialista José Luís Carneiro anunciou esta quinta-feira, durante a reunião da Comissão Política do PS, que será candidato a secretário-geral nas eleições internas diretas que se vão disputar em 15 e 16 de dezembro.

Uma hora antes, em declarações aos jornalistas, a dirigente socialista Ana Catarina Mendes, atual ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, tinha afirmado estar fora da corrida à sucessão de António Costa na liderança do PS, cargo em relação ao qual se candidatará o atual deputado e antigo líder da JS Pedro Nuno Santos.

Na quinta-feira, em declarações à agência Lusa, o dirigente socialista, atual ministro da Administração Interna e ex-Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou que ainda não tinha tomado qualquer decisão sobre uma sua eventual candidatura à liderança do PS, adiantando que estava a receber apoios de militantes e cidadãos independentes.

José Luís Carneiro observou então que estava em curso “um diálogo interinstitucional” que devia ser respeitado, porque visa salvaguardar o interesse nacional”.

“A estabilidade do país, perante um quadro internacional extraordinariamente exigente, deve ser a prioridade de todos”, sustentou.

“Com tranquilidade e ao nível dos seus órgãos, [o PS] tomará democraticamente as suas decisões. Após essas decisões dos órgãos próprios, avaliarei e decidirei. Decidirei com base na minha consciência e no interesse do meu país”, acrescentou.

José Luís Carneiro nasceu em Baião, em 1971, e é Licenciado em Relações Internacionais, Mestre em Estudos Africanos e concluiu a parte escolar do doutoramento em Ciência Política e Administração no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

Foi Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no XXI Governo Constitucional. Foi eleito deputado à Assembleia da República nas X, XIII, XIV e XV Legislaturas.

Foi presidente da Câmara Municipal de Baião, entre novembro de 2005 e outubro de 2015.