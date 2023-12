José Carlos Adão preside Institutos de Cultura da UE de Nova Iorque

O representante do consulado-geral de Portugal em Nova Iorque foi eleito vice-presidente dos Institutos Nacionais de Cultura da União Europeia (EUNIC) de Nova Iorque.

José Carlos Adão é o representante do consulado-geral de Portugal em Nova Iorque e do instituto Camões, assim como adjunto da coordenação do Ensino de Português nos Estados Unidos.

“Numa grande vitória para a diplomacia portuguesa da cultura e da língua”, José Carlos Adão “foi eleito por uma maioria expressiva dos diretores culturais de diferentes áreas geográficas europeias, tendo todos reconhecido o seu trabalho dedicado naquele grupo desde 2017, a postura sempre construtiva e a sua capacidade de diálogo e de facilitação da realização de projetos”, lê-se na nota publicada pelo consulado de Portugal em Nova Iorque na rede social Facebook.

A EUNIC Nova Iorque (sigla em inglês para European Union National Institutes for Culture) agrega os institutos de cultura e língua dos países europeus nesta cidade.

Em 2025, José Carlos Adão irá assumir a presidência da EUNIC Nova Iorque, uma vez que o vice-presidente eleito no ano anterior assume no ano seguinte a presidência desta organização.

Este ano, a presidência do grupo será assumida por Jörg Schumacher, diretor do Goethe-Institut New York.

Na mensagem publicada no Facebook, o consulado-geral de Portugal em Nova Iorque expressa o “orgulho imenso” por esta eleição.