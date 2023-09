“Jornada Mundial da Juventude correu bem e deu lucro”

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu de 01 a 06 de agosto em Lisboa, “correu bem e deu lucro”, devendo as contas do evento ser apresentadas entre outubro e novembro, anunciou esta quinta-feira o presidente da Fundação JMJ.

“A Jornada Mundial da Juventude, desta vez, não correu mal, nem deu prejuízo. Portanto, parece-me que correu bem e deu lucro”, disse Américo Aguiar em declarações aos jornalistas no Paço Episcopal do Porto, após o anúncio de que será o novo bispo de Setúbal.

O lucro da jornada será todo aplicado em projetos em prol dos jovens, nomeadamente de Lisboa e Loures dado terem sido os municípios que mais investiram na JMJ, referiu.

“Não ficará um cêntimo para a Igreja Portuguesa, nem um cêntimo”, garantiu.

A expectativa de Américo Aguiar é apresentar as contas da JMJ dentro de algumas semanas, nomeadamente entre outubro e novembro.

“Estamos quase, penso que mais algumas semanas a fechar os dossiês de pagamentos de alimentação, os dossiês de pagamentos dos transportes e os dossiês de pagamentos de outras coisas para vos poder dizer, porque tenho o compromisso com Portugal e com os portugueses de mostrar tudo”, sublinhou.

Sobre as críticas à demora da apresentação das contas, Américo Aguiar revelou que a logística dos pagamentos não é fácil.

E acrescentou: “Se vos disser que estamos a falar aproximadamente de quase 2.000 operadores de restauração que enviaram as suas faturas, sendo preciso verificar um a um, certificar os IBAN, os números de contribuintes e os protocolos, portanto, penso que nos faltam menos de 25% do volume do que possa ser alimentação, estando a falar de 18 milhões de euros que vamos concretizar na alimentação”.

E o mesmo processo se aplica aos transportes e às estruturas, vincou.

O novo cardeal e bispo de Setúbal frisou que o que vai apresentar são as contas da semana da JMJ e não da Fundação JMJ porque, essas, só ficam fechadas em 31 de dezembro.

A JMJ, que decorreu na primeira semana de agosto e que foi presidida pelo Papa Francisco, teve a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém, e no Parque Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, segundo a organização.

A Jornada Mundial da Juventude, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.