Joana Vasconcelos recebida na embaixada portuguesa em Londres

A artista portuguesa Joana Vasconcelos foi esta semana recebida na embaixada de Portugal em Londres no âmbito do seu projeto cultural “REEBOT: Artistic Sustainability – Beyond Green”.

A receção da conceituada artista foi presidida pelo embaixador luso no Reino Unido, Nuno Brito, e contou com a presença de várias dezenas de pessoas.

“REEBOT: Artistic Sustainability – Beyond Green” é uma iniciativa que visa reunir diversos intervenientes do mundo das artes para promover o diálogo e o pensamento sobre a responsabilidade social da comunidade artística na sustentabilidade do planeta.