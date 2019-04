Jeep Wrangler: único estilo retro

É um automóvel inconfundível, não só pelo estilo retro que se mantém há várias gerações, como também por ser um automóvel único, cheio de pormenores e características exclusivas.

Concebido para andar no mato, o Jeep Wrangler promete não nos deixar ficar mal, ou não estaríamos a falar do “menino dos olhos da Jeep” que é provavelmente a marca com mais tradição no todo-o-terreno.

O modelo americano tem o design de um tijolo e a aerodinâmica de uma parede. Contudo, é bom nas tarefas para as quais foi concebido: ser versátil e endiabrado no todo-o-terreno.

Ou seja, o design é quadrado, mas a visibilidade é boa, temos eixos próximos das extremidades da carroçaria para ângulos de ataque, saída e ventrais dignos de registo e ainda portas, para-brisas e tejadilhos prontos para serem retirados em pouco tempo, de forma a que consigam proporcionar uma experiência ainda mais diferente a quem viaja neste automóvel.

A frente é direita e tem um para-choques plástico generoso que alberga os faróis de nevoeiro embutidos em molduras contrastantes. Como seria de esperar, a grelha é herdada do Jeep Willys, assim como as óticas em círculo que conservam o aspeto mais “antigo” do Jeep Wrangler.

No exterior há algumas novidades que podem passar despercebidas aos mais distraídos. Falamos de óticas dianteiras LED, farolins traseiros em LED com uma assinatura luminosa agradável, mas também novas jantes de 18 polegadas com dois tons e referência ao Jeep Willys envolvidas em pneus 255/70 e vidros traseiros escurecidos. No Jeep Wrangler é possível remover as portas, ou o tejadilho na totalidade, ficando apenas o roll-bar para que possamos usufruir de “passeios de cabelos ao vento”.

O design está mais requintado: há borracha em torno do sistema de navegação e multimédia, couro no tabliê e assentos, assim como pespontos contrastantes no volante, tabliê, caixa de velocidades, travão de estacionamento e guarnições das portas. O toque premium vê-se acentuado pelo alumínio encontrado nos punhos da caixa e tração, puxadores das portas, saídas da climatização e volante.

A acessibilidade ao interior não é a melhor. Apesar do generoso ângulo de abertura de portas, a elevada altura ao solo faz com que pessoas de estatura mais baixa, com mais idade ou mais debilitadas tenham dificuldades e entrar e sair do Jeep Wrangler.

O espaço interior é agradável, uma vez que viajamos à vontade nos lugares dianteiros e traseiros. A bagageira tem 533 litros de capacidade que se estendem aos 1044 litros com o rebatimento dos assentos traseiros.

O interior do Jeep Wrangler é “lavável”, o que faz com que a tarefa de ter os miúdos a comer dentro do carro, ou os sujos passeios na lama aos domingos, não se tornem um verdadeiro pesadelo.

O conforto está sempre presente, devido não só à suspensão extremamente condescendente, como também devido à boa ergonomia e apoio satisfatório dos assentos tanto ao nível das costas como das pernas.

O equipamento e a tecnologia presentes no interior do Wrangler estão ao nível de alguns automóveis de segmento D: ar condicionado automático de dupla-zona com saídas para os lugares traseiros, assentos dianteiros aquecidos, volante aquecido, assento do condutor com regulação elétrica, para-brisas aquecido, botão start da ignição, sistema de ajuda ao estacionamento com câmara, cruise-control, limitador de velocidade, sensor de luminosidade, chave mãos-livres, porta-luvas com fecho por chave, computador de bordo em ecrã TFT, várias entradas USB e AUX, entradas USB nos lugares traseiros, sistema de som Alpine e sistema de navegação e multimédia em ecrã de 7 polegadas.

No painel de instrumentos o computador de bordo é completíssimo: para além das informações relacionadas com viagens e consumos, apresenta os dados relacionados com o todo-o-terreno, navegação, multimédia, tração, temperatura exterior e horas, entre outros.

O comportamento do Wrangler em estrada está longe de ser igual ao de qualquer outro automóvel. A velocidades mais altas em auto-estrada é comum termos de ajustar o volante à vontade da carroçaria que sofre deslocações com o vento e adorna de forma pouco subtil para poder curvar, algo que facilmente intimida os menos experientes. A direcção está longe de ser directa, mas não deixa de dar feedback das reações mais típicas deste carro. O ensaio ocorreu num fim-de-semana de chuva em que conseguimos ter uma maior noção do comportamento invulgar. Bastava desligar o “ESP” que soltar a traseira do Jeep Wrangler se tornava algo “comum”.

É quando entramos em caminhos mais acidentados que o Jeep Wrangler faz todo o sentido. Passa por cima de qualquer buraco sem comprometer o conforto no interior, sendo o automóvel mais “desenrascado” em todo-o-terreno que se pode adquirir. As subidas inclinadas com irregularidades passam a ser mais um bocado de estrada e é fácil entrar por “caminhos apertados” mesmo para quem não tem experiência. Felizmente temos um rollbar que pode facilmente evitar maiores preocupações em caso de capotamento. Infelizmente a versão ensaiada vinha com pneus mistos que impossibilitavam maiores aventuras devido à falta de tração, mesmo com uma abordagem mais suave às subidas mais íngremes.

Debaixo do capô está um motor 2.2 litros turbo diesel com 200cv de potência e 450Nm de binário. Apesar da menor cilindrada face à anterior geração este motor mantém a potência e ganha binário tornando-se ainda significativamente mais económico. A caixa de velocidades é nova, tem 8 velocidades e é surpreendentemente rápida, oferece uma utilização agradável tanto no modo sequencial, como no modo automático.

Se for para ter um acidente é melhor que não seja no Jeep Wrangler. Apesar da segurança ter melhorado face à anterior geração devido à Monitorização dos Ângulos Mortos e Deteção de Veículos em Aproximação Traseira, nos testes Euro NCAP o Wrangler obteve apenas 1 estrela, sendo um dos piores automóveis da atualidade nos testes de colisão. Este resultado implica 50% na proteção dos adultos, 69% na proteção das crianças e 49% na proteção dos peões e 32% nas ajudas à condução.

