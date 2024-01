Janeiras já são tradição no principado de Andorra

A tradição portuguesa das Janeiras a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra concluiu-se com a 17ª edição este fim de semana, visitando cerca de duas dezenas de estabelecimentos comerciais, igrejas e casas particulares no principado e em Espanha.

Durante três fins de semana, os trinta membros do grupo trajados a rigor, desafiaram as baixas temperaturas para levar a tradição portuguesa de cantar as Janeiras, num ambiente de confraternização entre a comunidade portuguesa e a sociedade andorrana em geral.

A edição deste ano começou no dia 13 de janeiro na Igreja de Santa Eulália de Encamp onde o grupo participou na eucaristia dominical dedicada à família e conclui esta manhã na Catedral de Santa Maria d’Urgell, em Espanha, na presença do Arcebispo e CoPríncipe de Andorra, Joan-Enric Vives i Cecília que teve o pormenor de proferir fragmentos da homilia em português.

Esta iniciativa mereceu destaque nos vários meios de comunicação, televisão, rádio e imprensa escrita, que fizeram difusão da cultura portuguesa e da constância daquele grupo em preservar as tradições populares. Elogios também por parte do público que assistiu às Janeiras por onde passaram, quanto à juventude que o integra e por dinamizar musicalmente as eucaristias.

Na próxima sexta-feira o grupo irá acolher na sua sede as Janeiras a cargo do Grupo de Folclore dos Residentes do Alto Minho em Andorra que também tem percorrido as ruas do Principado para promover os cânticos tradicionais.

Fundado a 1 de maio de 1996, o Grupo de Folclore Casa de Portugal inicia o calendário de atividades 2024 de promoção da cultura popular portuguesa no Principado de Andorra e além fronteiras, tendo agendado para o mês de março a participação no 2º aniversário da Associação Portuguesa dos Pirineus Orientais em Perpignan (França), o Festival Internacional de Folclore em maio, o mercado tradicional O Feirão em Julho e a participação em eventos organizados pelas diferentes entidades andorranas.