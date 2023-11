Já se inscreveu no encontro de investidores da diáspora em Viana do Castelo?

Começou a contagem decrescente para o arranque do acontecimento maior que reflete a importância da economia da diáspora portuguesa. O programa e as inscrições estão disponíveis em www.encontrosdiaspora.pt

Os ENCONTROS PNAID 2023 decorrem de 14 a 16 de dezembro, no Centro Cultural de Viana do Castelo e constituem um farol para as centenas de empresários portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro que queiram investir em Portugal. Mas também para as empresas nacionais interessadas em internacionalizar o seu negócio através das redes da diáspora portuguesa.

Este é um momento privilegiado para ficar a conhecer as políticas, os programas, as prioridades e as oportunidades de investimento em Portugal, com um foco particular na valorização dos territórios de baixa densidade, os ENCONTROS PNAID 2023 terão a decorrer simultaneamente à agenda oficial de trabalhos um riquíssimo programa de atividades paralelas.

Em destaque estarão a “Economia Azul, Energias Renováveis e Sustentabilidade” e as “Indústrias Criativas e Agenda Cultural, Património e Ciência”, abordando igualmente as restantes atividades económicas. Contará com várias sessões de esclarecimento sobre apoios e incentivos ao investimento empresarial, sessões técnicas multitemáticas (masterclasses) e ainda dinâmicas de aceleração de parcerias e negócios.

Além dos espaços “Ecossistema Empreendedor” e “Territórios.pt”, com exposição e reuniões individuais, a jornada de três dias acolherá ainda a Galeria de “Investidores da diáspora”, a Mostra de produtos endógenos inovadores com potencial para exportação e o Espaço “Artes & Letras” (com obras literárias da diáspora em destaque).

Iniciativa do Governo português, no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora, coordenado pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, a edição de 2023 dos ENCONTROS PNAID são organizados pelo Município de Viana do Castelo, em parceria com a Comunidade intermunicipal do Alto Minho e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Participação gratuita, mediante inscrição prévia até 30 de novembro em www.encontrosdiaspora.pt