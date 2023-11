Já pode ouvir a Rádio Alfa no sul de França

A partir desta segunda-feira, 6 de novembro, a Rádio Alfa vai passar também a emitir a partir do Mónaco em DAB+ e poderá ser ouvida no principado e em grande parte do da Côte d’Azur.

As emissões poderão ser ouvidas praticamente do Mónaco até Marselha. A Alfa alarga assim a sua cobertura DAB, que já existe em Lille, Estrasburgo, Lyon e Paris (onde está presente em 98.6 FM desde a sua fundação).

“Emitir a partir do Mónaco é importante para nós, porque temos a possibilidade de cobrir uma grande região do sul de França” explicou Fernando Lopes (na foto acima), diretor-geral da emissora, citado pelo LusoJornal.

A Rádio Alfa prepara também emissões específicas, produzidas desde o sul de França.