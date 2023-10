Já pode fazer a sua inscrição nos Encontros PNAID

A maior iniciativa de investimento da diáspora em solo português ruma ao Minho nos próximos dias 14 a 16 de dezembro, com o objetivo de fomentar as exportações, apoiar a internacionalização dos negócios locais e contribuir para a coesão territorial através do potencial empreendedor das Comunidades Portuguesas.

Depois de Fátima, em 2022, é a vez de Viana do Castelo acolher os Encontros PNAID (Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora).

Nesta sua segunda edição, discutem-se oportunidades de investimento em diversos setores, com enfoque particular na economia azul, energias renováveis e sustentabilidade.

Momento para conhecer as políticas, programas, prioridades e oportunidades de investimento em Portugal para a criação de sinergias de sucesso entre empresários da diáspora, instituições e empresários nacionais.

Inscrição gratuita e disponível em www.encontrosdiaspora.pt