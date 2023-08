Já não há portugueses no US Open of Surfing

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot foi eliminada nos oitavos de final do US Open of Surfing, Califórnia, quarta etapa do circuito ‘Challenger Series’, finalizando a prova no nono lugar.

A prova não correu de feição a Bonvalot, que marcou um total de 11.10 pontos nas suas duas melhores ondas (5.67 e 5.43), insuficientes para baterem as marcas da australiana Sally Fitzgibbons, que seguiu em frente com 13.50 (7.17 e 6.33)

Bonvalot foi a última portuguesa a manter-se em prova, depois das eliminações de Yolanda Hopkins na ronda anterior e de Carolina Mendes e Francisca Veselko, afastadas nas primeiras rondas, enquanto, na competição masculina, Frederico Morais foi o único luso presente, ficando arredado logo na primeira ronda.

Após esta quarta etapa, ficam a faltar duas para o termo das CS, provas que vão decorrer em outubro na Ericeira, em Portugal, e em Saquarema, no Brasil.