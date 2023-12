Já há um voo entre Porto Santo e Oslo

A ilha do Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira, dispõe a partir deste fim de semana de uma ligação aérea direta semanal de Oslo, na Noruega, que oferece mais de 3.000 lugares até abril de 2024, anunciou o Governo Regional.

A nota divulgada pela secretaria regional do Turismo e Cultura adianta que estas ligações serão efetuadas por um Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros, da companhia escandinava SAS.

O Governo Regional refere que estão programadas 17 frequências até 13 de abril de 2024.

A ilha do Porto Santo, que tem uma população residente na ordem das 5.000 pessoas, “vê reforçada a presença de turistas nórdicos, juntando-se aos dinamarqueses que já demandam a ‘Ilha Dourada’ desde 2016”.

Esta operação é apoiada pela Associação de Promoção da Madeira e é promovida pelo Grupo Vila Baleira, tendo também como parceiros, entre outros, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (Porto Santo Golfe).

O presidente da Associação de Promoção da Madeira e secretário regional de Turismo e Cultura, citado no comunicado, considera que “as ligações da Noruega são um contributo muito significativo de mais um mercado para o Porto Santo, sobretudo por acontecer num período de menor procura, esbatendo os efeitos da sazonalidade”.

Eduardo Jesus referiu que “tem sido feito um trabalho permanente junto do setor no Porto Santo no sentido de conseguir proporcionar condições para captar novas operações como esta, agora iniciada”.