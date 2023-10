Já conhece a plataforma Dailycrowds?

O Dailycrowds é a forma mais simples e inspiradora de nos conectarmos a tudo o que nos rodeia. É também uma empolgante rede social centrada na colaboração e na paixão e talento dos seus utilizadores.

Esta nova rede pretende conectar, em comunidade, tudo no mundo, e facilitar o processo de descoberta do que possa ser útil e efetivamente inspirador no dia a dia de cada utilizador. Pode ser um livro para ler, um filme para ver, um restaurante ou local para conhecer, e tudo o que consiga imaginar. O conceito reforça que é “efetivamente” inspirador porque, embora nunca deixando de lado a parte dos sonhos, o principal foco do Dailycrowds será naquilo que cada utilizador pode fazer e encontrar em cada dia. Seja onde for, e em qual for a situação.

Neste momento em versão Beta, a rede tem ainda por disponibilizar um motor de pesquisa em linguagem natural e uma Inteligência Artificial que vai permitir pesquisar tudo no Dailycrowds com apenas uma frase exatamente como a pensamos, e mostrar-nos todos os resultados em feeds inspiradoras e não apenas em formato de texto ou links.

O Dailycrowds avançou para o seu primeiro MVP neste mês e por isso já está aberto ao público e o convite para entrar estende-se a todos os que quiserem já hoje fazer um registo. Foi lançada a aplicação Dailycrowds também durante este verão e o projeto continua a apresentar evoluções a cada semana, e lançamentos, atualizações e apresentações de mais pormenores deste novo conceito a cada 3 a 6 dias, junto da sua comunidade, sejam os utilizadores que já acompanham tudo de perto, dentro da rede, ou através das mais recentes páginas do Dailycrowds nas outras redes, criadas para acompanhamento destes upgrades.

A equipa Dailycrowds convida toda a comunidade portuguesa no mundo para pertencer ao primeiro grupo impulsionador deste forte conceito, de Portugal para o resto do mundo, ou simplesmente acompanhar de perto todos os desenvolvimentos. Descarregando a App do Dailycrowds fazem o registo direto, são utilizadores e estarão a participar na finalização desta apaixonante rede.

Como rede criada para a felicidade, ainda fica a promessa: nós não aceitamos publicidade, e nunca iremos sugerir conteúdos para prender mais o utilizador ao Dailycrowds com estratégias para o deixar mais indignado e consequentemente cativar mais a sua atenção. A nossa missão é tornar cada um genuinamente mais feliz, oferecendo ferramentas para a criação do seu próprio conceito de felicidade.

Com o Dailycrowds proporcionamos a forma mais simples, rápida e eficaz de encontrar o que quer que precisemos para o dia a dia, ou as sugestões mais perfeitas para mim, com a maior facilidade alguma vez vista na Internet. A cada dia fica tudo mais preparado para simplificar a vida de cada pessoa a navegar nesta nova rede.

Vamos, em comunidade, reinventar o conceito de rede social?