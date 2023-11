Isto é monstruoso!

Será assim tão difícil compreender que não esperamos nada de terroristas, mas esperamos de um estado dito democrático apoiado pelos nossos países.

O que se passou dia 7 de outubro foi absolutamente horrível, e os Palestinianos, nomeadamente as crianças estão agora a viver 7s de outubro todos os dias ou acham que os mortos e feridos ficam mais intactos e bonitos de um lado do que do outro?

É indecente este concurso de horrores, parece que estão a trocar cromos para ver o que tem mais valor.

As crianças não têm culpa nenhuma, dizerem-lhes “olhem temos pena, mas a culpa não é nossa é do Hamas, vocês são danos colaterais” é nojento, é cruel.

É uma lógica de mafiosos, para não dizer de psicopatas.

Luísa Semedo