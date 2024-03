Irlanda do Norte terá semana inteira dedicada a Portugal

De 8 a 15 de abril terá lugar na Irlanda do Norte, pela primeira vez, a Semana de Portugal, um evento promovido pelo consulado-geral de Portugal em Manchester, pelo Instituto Camões e por responsáveis pelo Programa Regressar e pela Segurança Social.

Ao longo da semana, estão agendadas diversas atividades relacionadas com a língua e com a cultura portuguesa e ainda um reforço da presença consular.

Quanto a este último tópico, estarão disponíveis os serviços de renovação de cartão de cidadão ou passaporte e balcões de informação sobre o Programa Regressar, a Segurança Social e vistos para cidadãos estrangeiros que queiram estudar ou viver em Portugal.

Além destes, estará ainda disponível um balcão de Educação, onde serão apresentadas as oportunidades de aprender português na Irlanda do Norte.

A nível musical, estão marcados concertos, a 8 e 10 de abril, no Friel Theatre, em Belfast. A entrada é gratuita mas carece de registo prívio.

Ainda durante esta semana serão promovidas visitas a empresas portuguesas ou norte-irlandesas com ligações ao nosso país natal, uma visita ao Porto de Belfast, visitas a escolas, atividade de doação de livros em língua portuguesa (com o apoio do Instituto Camões), visitas a PME’s em Portadown, visitas a comunidades mais vulneráveis e também uma festa na Escolinha de Língua Portuguesa com o grupo Native Scientists.