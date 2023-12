Investigação luso-espanhola acaba com nove sequestradores detidos

As autoridades policiais luso-espanholas detiveram ao todo nove pessoas pelo sequestro de um empresário português, em agosto, e a tentativa de rapto de outra mulher, em dezembro, em Setúbal.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) indicou que tinham sido detidos quatro homens e duas mulheres pelo sequestro do homem de 82 anos, em Almancil, no Algarve, tendo as autoridades espanholas, segundo a agência EFE, divulgado a detenção de outras três pessoas, pela tentativa de rapto da mulher.

As nove pessoas foram detidas no âmbito de uma investigação conjunta dos Mossos d’Esquadra, a polícia autonómica da Catalunha, o Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha e a PJ, que hoje deram uma conferência de imprensa que contou com a presença de elementos das três forças policiais, em Barcelona (Espanha).

Os detidos pertencem alegadamente a um grupo que é acusado de sequestrar sob ameaça de arma de fogo um empresário português de 82 anos, no Algarve, a 25 de agosto, e de tentar sequestrar uma mulher, em Setúbal, a 11 de dezembro, segundo a informação avançada pelas três polícias.

O homem acabaria por conseguir libertar-se de uma árvore, ao qual tinha sido atado em Collbató, na zona de Barcelona, e pedir ajuda, sendo depois hospitalizado para receber tratamento, salientaram as mesmas fontes.

“Dos nove envolvidos, cinco foram detidos em Torremolinos (Málaga) e os outros quatro em Alicante, Sucina (Murcia) e Málaga, sendo-lhes imputados os crimes de sequestro, roubo com violência e pertença a grupo criminoso”, segundo informou a polícia espanhola, citada pela agência de notícias EFE.

Na conferência de imprensa conjunta das três forças policiais, o inspetor Rafael Montes (Mossos d’Esquadra) explicou que a investigação, denominada “Operação Luso”, teve início a 25 de agosto, no âmbito da Europol, após o sequestro do empresário português, ao qual os detidos subtraíram cerca de 100.000 euros.

Citado pela EFE, o responsável esclareceu que a vítima contou à polícia como tinha sido obrigado a passar para a parte de trás do seu automóvel sob ameaça e que os sequestradores conduziram o veículo cerca de 20 horas, para percorrer os cerca de 1.200 quilómetros entre Almancil, no distrito de Faro, e a localidade onde depois foi atado a uma árvore e abandonado.

Para terem acesso ao dinheiro, os sequestradores agrediram o octogenário português para que este revelasse os seus códigos bancários e iniciaram depois uma movimentação do dinheiro que passou por contas abertas com documentos falsos, em países como Portugal, Espanha ou Bélgica, precisou o inspetor na conferência de imprensa.

Foram identificadas até 52 transferências bancárias, assim como movimentos em caixas automáticas e compras em lojas com cartão de crédito.

As vítimas eram selecionadas por terem património e dinheiro disponível em contas correntes e depois eram seguidas para os criminosos conhecerem os seus passos, explicou o inspetor Batista Correia, da PJ.

As detenções foram realizadas depois de o grupo ter tentado, sem êxito, sequestrar uma mulher em Setúbal, a 11 de dezembro, e ter fugido no seu automóvel, após esta ter conseguido escapar dos sequestradores.

O automóvel tinha GPS e foi encontrado em Espanha, desencadeando as ações policiais que levaram às detenções dos suspeitos e à realização de várias buscas domiciliárias no Sul de Espanha e em Portugal.