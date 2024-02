Incêndio destruiu restaurante em Lagos

Um incêndio destruiu quarta-feira de madrugada um restaurante na Praia da Luz, no concelho de Lagos, sem causar feridos, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

De acordo com a fonte, o alerta para o fogo foi dado pouco depois da meia-noite, tendo o estabelecimento de restauração, no distrito de Faro, “ardido na totalidade”.

“O restaurante, de construção em madeira, encontrava-se fechado e sem ninguém no seu interior”, assinalou a mesma fonte.

As causas do fogo são desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades policiais, acrescentou.

No combate às chamas estiveram envolvidos 25 elementos da Proteção Civil, apoiados por nove veículos.