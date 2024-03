Importações russas e bielorussas de cereais podem vir a ser tributadas

A Comissão Europeia anunciou que vai propor tributar as importações russas e bielorrussas de cereais, oleaginosas e produtos derivados para a União Europeia (UE), visando impedir que a Rússia “desestabilize o mercado comunitário” com estes produtos.

“Preparámos uma proposta para aumentar os direitos aduaneiros sobre as importações russas e bielorrussas de cereais, oleaginosas e produtos derivados e há várias boas razões para apresentar esta proposta”, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas após o primeiro dia de uma cimeira de dois dias, a líder da instituição sublinhou que isto “impedirá que os cereais russos desestabilizem o mercado comunitário destes produtos, impedirá a Rússia de utilizar as receitas da exportação destes produtos para a UE e assegurará que as exportações ilegais russas de cereais ucranianos não entrem no mercado da União”.

Uma fonte europeia explicou à Lusa que, numa altura de contestação do setor europeu agroalimentar, “alguns países queriam já uma referência a barreiras às importações de cereais russos e bielorrussos” nas conclusões aprovadas.

Ainda assim, a mesma fonte sublinhou ter de haver “algum enquadramento” desta proposta da Comissão Europeia “ao nível das sanções da UE à Rússia” pela invasão da Ucrânia, “para não se correr o risco de ser contra as regras da Organização Mundial de Comércio”.