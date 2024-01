Homem que obrigou avião a desviar para Faro falha tribunal

O passageiro detido na sexta-feira no aeroporto de Faro por desacatos a bordo de um voo que fazia a ligação entre o Reino Unido e as Canárias não se apresentou em tribunal.

Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que o passageiro, de nacionalidade polaca e que viajava em grupo, não se apresentou na segunda-feira no Tribunal de Faro, conforme tinha sido notificado.

O homem foi detido no interior da aeronave operada pela companhia Ryanair, que fazia a ligação entre Luton (Reino Unido) e Lanzarote (Ilhas Canárias, Espanha) e que divergiu para o aeroporto de Faro, devido a desacatos a bordo.

Em contacto com os assistentes de bordo, os agentes apuraram que oito passageiros estavam a causar desacatos, designadamente a gritar e a bater, de forma repetitiva, nas portas dos maleiros de bagagem de cabine, bem como a ingerir bebidas alcoólicas, ignorando as instruções transmitidas pela tripulação do voo.

“Após indicação do comandante da aeronave para retirada dos passageiros desordeiros, a PSP contactou-os e ordenou a sua saída, explicando-lhes os motivos pelos quais teriam de abandonar a aeronave”, referiu a PSP em comunicado emitido na sexta-feira.

Na sequência da ordem dada, adiantou, sete dos oito passageiros saíram sem resistência, mas um “adotou uma conduta hostil e agressiva, recusando-se a sair, desobedecendo reiteradamente às ordens que lhe foram dirigidas”.

Os elementos da polícia foram forçados a detê-lo e a retirá-lo da aeronave “com recurso ao uso de força física dada a constante resistência oferecida”, assinala.

O passageiro foi detido pelos crimes de desobediência, resistência e coação sobre funcionário, tendo sido libertado e notificado para comparecer na segunda-feira em tribunal.