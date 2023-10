Havia portuguesas no festival que o Hamas atacou

Pelo menos duas cidadãs portuguesas estão desaparecidas desde o ataque das forças terroristas do Hamas a um festival de música eletrónica em Israel, no passado sábado.

De acordo com a SIC Notícias, ambas as jovens têm dupla nacionalidade, conjugando o passaporte luso com o israelita.

O mesmo canal televisivo avança que uma das jovens, de 22 anos, contactou pela última vez a família na madrugada de sábado. O seu nome não consta da lista de mortos e feridos entretanto revelada, nem nos registos dos hospitais da região. A família teme que tenha sido sequestrada, tal como várias centenas de pessoas que foram transportadas contra a sua vontade para a Faixa de Gaza.

Neste festival, que celebrava a paz, várias pessoas foram mortas pelo Hamas e a SIC Notícias dá ainda conta de uma outra luso-israelita cujo paradeiro é também desconhecido

Em resposta enviada à estação portuguesa, o MNE

Duas luso-israelitas estiveram no festival de música terá remetido a investigação e acompanhamento de ambos os desaparecimentos para as autoridades de Israel devido a questões relacionadas com a dupla nacionalidade.