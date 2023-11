Hamburgo: homem que levou ao fecho do aeroporto entregou-se

Polícia alemã convenceu o homem que estava barricado num automóvel com a filha a entregar-se às autoridades, a criança escapou sem ferimentos.

Chegou ao fim a tomada de reféns que paralisou o aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, durante mais de 18 horas.

A polícia alemã anunciou a detenção do homem que tinha invadido a pista com o seu automóvel e com a filha de quatro anos a bordo.

Após uma longa negociação com as autoridades, o homem acabou por se entregar sem apresentar resistência, a criança escapou sem ferimentos.

No sábado, o homem irrompeu pela cerca do aeroporto e parou o automóvel ao lado de um avião completamente lotado da Turkish Airlkines. Efetuou alguns disparos para o ar e atirou duas garrafas em chamas para fora do carro, exigindo viajar com a menor para a Turquia.

A comunicação social alemão avança que a criança, de quatro anos, seja filha do homem e esteja no centro de uma batalha parental pela sua custódia.