Há uma tapeçaria portuguesa para ver no aeroporto de Heathrow

Uma tapeçaria da artista portuguesa Vanessa Barragão vai estar durante o verão no aeroporto de Heathrow, em Londres, mostrando um mapa mundo com os diferentes ecossistemas.

A instalação, localizada no Terminal 2 de um dos mais movimentados aeroportos do mundo, foi instalada na semana passada e pretende celebrar uma colaboração do aeroporto com o Jardim Botânico de Kew Gardens, em Londres.

Projetada, desenvolvida e tecida à mão pela artista têxtil Vanessa Barragão, que se inspirou nos ecossistemas naturais do mundo, a obra possui seis plantas de alguns dos destinos mais populares dos voos que partem de Heathrow e que são alvo do trabalho de conservação natural de Kew, nomeadamente a árvore de Maidenhair, do Japão, e a Orquídea Bulbophyllum, da Indonésia, o Café e Cola de África, além das europeias Orquídea Chinelo de Senhora e Flor da Páscoa.

A tapeçaria, de 12 metros quadrados, é composta por juta, algodão e lã reciclada, pesa cerca de 40 quilos e levou cerca de 520 horas a completar usando diferentes técnicas, o que proporciona relevos e texturas nos oceanos e diferentes continentes.

Num comunicado publicado pelo aeroporto, Vanessa Barragão encorajou os utentes do local a aproximarem-se e observarem a tapeçaria na partida ou regresso de férias.

“Tem sido ótimo aprender sobre o trabalho que o [jardim] Kew realiza e descobrir mais sobre a importante conservação de plantas e fungos”, afirmou.

O trabalho vai ficar em exposição até ao final de agosto, estando prevista a sua instalação permanente num outro local do mesmo Terminal 2, de onde saem e chegam alguns voos de Portugal.