Há um novo hotel de cinco estrelas no coração do Porto

A oferta hoteleira de excelência do Porto ganha um novo e vibrante destaque: o Wine & Books Hotels Porto, boutique hotel cinco estrelas do Grupo PBH. Um novo hotel que combina o autêntico charme português com sofisticação, proporcionando serviços de alta qualidade, conforto e uma localização privilegiada.

No centro do Porto, na Rua de José Falcão 39, o novo espaço reflete a essência dos Wine & Books Hotels, uma marca que se destaca pela fusão única de elementos contemporâneos e a tradicional arte de bem receber, celebrando tradições locais, da música às artes, e explorando os encantos da gastronomia e enologia portugueses.

O Wine & Books Hotels Porto possui 70 quartos em oito tipologias, divididos em três categorias (Superior, Deluxe e Master), com vistas panorâmicas sobre a cidade, incluindo sobre emblemática Torre dos Clérigos.

Este boutique hotel cinco estrelas, resultado de um investimento de 28 milhões de euros pelo Grupo PBH, ocupa 5.600 metros quadrados. Com 70 profissionais dedicados, oferece um spa de luxo, piscina aquecida e ginásio de primeira classe, para momentos de pura indulgência e revitalização.

Joana Saraiva, administradora do Grupo PBH, afirma que “a marca Wine & Books Hotels foi criada para estabelecer um padrão de excelência na hotelaria nacional, baseado na fusão da cultura e gastronomia, combinando tradição e modernidade. O Porto, com seu vasto património arquitetónico e riqueza cultural e gastronómica, é uma cidade de identidade singular, capaz de harmonizar com mestria o passado e o presente, e que tão bem se encaixa conceito dos Wine & Books Hotels.”

Arquiteta de formação, Joana Saraiva foi também a responsável pela decoração do hotel, cruzando o design contemporâneo com elementos tradicionais.

O projeto foi fortemente inspirado pela cidade do Porto. Captura o charme da “Belle Époque”, época em que os cafés eram palcos para tertúlias de personalidades culturais ilustres. Este ambiente é particularmente visível no lobby, realçado pelo ‘cheiro’ de livros em prateleiras de madeira envernizada, estofos em cabedal e detalhes a dourado. Nos quartos, a paleta de cores neutras cria um ambiente voltado para o conforto e serenidade dos hóspedes.

A partir do casario em ruínas deste histórico local do século XIX, que já foi propriedade de figuras notáveis da sociedade portuguesa, incluindo Artur Augusto de Albuquerque Seabra — professor de matemática, jornalista e membro da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto —, o edifício foi meticulosamente implantado de forma a conservar a fachada antiga do Largo Moinho do Vento, preservando a memória do local.

Restauração, cultura e sustentabilidade: o ecletismo de charme do Wine & Books Hotels Porto

O Wine & Books Hotels Porto aposta também na sua excecional oferta gastronómica, supervisionada pelo chef italiano Vittorio Colleoni – distinguido com uma estrela Michelin.

Inclui um restaurante fine-dining com base na comida tradicional portuguesa, o Wine & Books Restaurante. Além disso, possui um elegante Rooftop com uma vista panorâmica sobre a cidade do Porto, proporcionando uma experiência convidativa e descontraída para almoços e jantares entre abril e outubro – sempre que a meteorologia o permita.

Destaca-se ainda o Wine & Books Café, que se inspira nos famosos cafés da “Belle Époque”. O café, situado junto à receção do hotel, ambiciona revitalizar a tradição de convívios e tertúlias, estabelecendo laços com a comunidade e posicionando o hotel como um ponto de encontro para apreciadores sofisticados e modernos.

A sustentabilidade é também uma prioridade no Wine & Books Hotels Porto. O edifício foi projetado com eficiência energética, incorporando painéis solares e uma fachada ventilada para reduzir o consumo de energia, melhorando o conforto térmico e acústico. Além disso, os amenities são ecologicamente conscientes, como champô e sabonetes sólidos sustentáveis, que têm uma pegada ambiental significativamente menor do que as fórmulas líquidas, economizando até 9 vezes mais água durante a produção.

Este boutique hotel tem ainda a particularidade de ser ‘pet friendly’, proporcionando acomodações e serviços especialmente preparados para receber animais de estimação, assegurando que os hóspedes que viajam com os seus animais de estimação se sintam bem cuidados.

Os Wine & Books Hotels celebram a cultura portuguesa, proporcionando experiências autênticas que preservam o caráter genuíno de cada cidade. O Wine & Books Hotels Lisboa, situado próximo à histórica Igreja da Memória, entre Belém e Ajuda, é um exemplo vivo desse compromisso.

Com a sua vasta experiência em hospitalidade, o Grupo PBH abrange diversas unidades hoteleiras de cinco estrelas, como os VidaMar Hotels & Resorts na Madeira e no Algarve, os Wine & Books Hotels em Lisboa e agora no Porto, além de unidades de alojamento local, como o Montargil Monte Novo no Alentejo e o São Rafael Holidays e Salgados Beach Villas no Algarve.