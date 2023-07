Há 35 portugueses na agência europeia de satélites meteorológicos em Darmstadt

O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, acompanhado pela Coordenadora Técnica do Escritório Consular de Portugal em Hattersheim am Main, Frankfurt, visitou, a 11 de julho, os funcionários portugueses que trabalham na Agência Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), em Darmstadt, na Alemanha.

“O contingente de funcionários portugueses no EUMETSAT é de 35 funcionários, composto maioritariamente por engenheiros informáticos”, revelou o diplomata luso a propósito da visita que realizou.

A visita dos diplomatas à agência foi verdadeiramente bilateral: cada um dos funcionários presentes descreveu ao cônsul-geral o seu percurso e experiência profissional. Por sua parte, a Coordenadora Técnica do Escritório Consular de Hattersheim am Main, Sofia Ribas, prestou informações acerca dos serviços consulares.

Leandro Amado e Sofia Ribas foram recebidos pelo diretor-geral da agência, tendo sido abordados os objetivos da organização, designadamente, “estabelecer, manter e explorar sistemas europeus de satélites meteorológicos, bem como contribuir para a monitorização operacional do clima e a deteção de alterações climáticas globais”. O Diretor-Geral recordou que a EUMETSAT é uma organização intergovernamental europeia, formada por 30 países, de entre os quais Portugal (membro fundador). O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) representa Portugal no Conselho da EUMETSAT e é o líder de um dos oito projetos mais importantes da organização.

O diretor de Estratégia, Comunicação e Relações Internacionais da EUMETSAT, Paul Counet, fez uma apresentação sobre os projetos em curso e em preparação, na qual foi dado destaque ao contributo português.