Gustavo Ribeiro terceiro na final da Super Crown

O português Gustavo Ribeiro terminou na terceira posição a final do Super Crown da Street League Skateboarding (SLS), a decorrer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e falhou a defesa do título conquistado em 2022.

Gustavo Ribeiro, que participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, terminou a final com 27,1 pontos, numa competição ganha pelo brasileiro Giovanni Vianna (36,4).

Na segunda posição terminou o francês Vincent Milou (36,3), que conseguiu a melhor marca das eliminatórias e liderou a final até à penúltima eliminatória.

No setor feminino, a brasileira Rayssa Leal (31,9) repetiu o triunfo de 2022, seguida da japonesa Nishiya Momiji (30,6) e da norte-americana Paige Heyn (28,8).