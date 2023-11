Guerreiros saíram derrotados de Madrid

O Sporting de Braga foi derrotado em casa do Real Madrid, por 3-0, em jogo da quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, mantendo-se no terceiro lugar.

Já depois de Alvaro Djaló ter desperdiçado um penálti para os ‘arsenalistas’, aos seis minutos, os ‘merengues’ marcaram por Brahim Díaz (27 minutos), Vinícius Júnior (58) e Rodrygo (61), assegurando o apuramento para os oitavos de final.

Com este triunfo, o Real Madrid passou a somar 12 pontos, mais cinco do que o Nápoles e nove do que o conjunto português, com o Union Berlim em último, com um ponto.