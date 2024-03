Guarda recebe “Portugal Wine Trophy”

A Guarda recebe em abril a 10.ª edição do concurso “Portugal Wine Trophy”, com a participação de 80 jurados de várias nacionalidades para avaliarem cerca de dois mil vinhos de todo o mundo.

O evento é uma parceria do DWM – Deutsche Wein Marketing, da Câmara Municipal da Guarda e da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, e vai decorrer sob a insígnia da OIV – Internacional Organisation of Vine and Wine.

O concurso irá realizar-se de 26 a 28 de abril na Galeria de Arte do Teatro Municipal da Guarda, anunciaram segunda-feira de manhã os promotores em conferência de imprensa realizada no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda.

O evento é habitualmente organizado em Anadia, no distrito de Aveiro, sendo esta a segunda vez que é realizado noutra zona do país. A primeira vez aconteceu na Madeira.

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, Rodolfo Queirós, salientou durante a apresentação do evento que foi necessário um esforço grande para realizar um evento com esta dimensão no interior do país, mas disse acreditar que “será um desafio com enorme sucesso”.

O dirigente considerou que a iniciativa dará notoriedade e foco à região e que irá “alavancar ainda mais a marca Beira Interior”.

Para o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, o evento é o corolário de tudo o que tem vindo a ser feito nos últimos anos e que “vai ajudar a cimentar a marca da Guarda e a sua capacidade de organizar”.

O autarca considerou que se trata de um evento muito importante para a região e também para a Guarda enquanto capital de distrito, sede da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela e território de três regiões vínicas portuguesas: Beira Interior, Douro e Dão.

Para Sérgio Costa, o Portugal Wine Trophy será também “um belo aperitivo” para a edição deste ano do Guarda WineFest, que se realiza de 12 a 14 de julho.

“A Guarda está na moda e também pelos vinhos”, sublinhou.

O diretor de operações do DWM – Deutsche Wein Marketing, Henk Gibramczik, manifestou-se muito satisfeito por ter sido possível organizar o evento na Guarda, destacando as fantásticas regiões vitivinícolas.

Os promotores realçaram que durante o evento os produtores da região da Beira Interior terão “condições especiais pela sua participação no certame”.

Aliada à competição, haverá roteiros pelas adegas da região.

Durante os três dias do certame, os vinhos serão provados por um painel de jurados independente de peritos composto por enólogos, ‘sommeliers’, ‘masters of wine’, comerciantes experientes, viticultores e jornalistas.

Os produtos serão classificados de acordo com as regras e diretrizes da OIV e da União Internacional de Enólogos, utilizando o sistema de classificação de 100 pontos, na modalidade de prova cega. O concurso inclui categorias de vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, ‘orange wine’, vinho verde, vinho espumante.