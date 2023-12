Google: Portugal foi o quarto destinado mais procurado do mundo

Para os utilizadores do Google em 2023, Portugal surge na quarta posição dos destinos turísticos mais procurados no Mundo.

Portugal é apenas superado, em termos de buscas, por países de maior dimensão, com são a Grécia no primeiro lugar das pesquisas, seguida de Espanha e Itália.

Conforme os dados revelados pelo motor de busca, o destino Portugal é procurado, em primeiro lugar, pelos utilizadores do Reino Unido, seguindo-se os da Espanha, França, Alemanha e dos Estados Unidos da América.

A Condé Nast Traveller, que anunciou o ranking, explica as razões pela qual Portugal está tão bem classificado: “desde a explosão de restaurantes excitantes que abrem no Norte até aos santuários de águas azuis do Sul, há muito à espera dos viajantes em Portugal”.

Entrando nos detalhes, continua a dizer que “o Porto é um destino relativamente novo no campeonato gastronómico europeu, mas ganhou rapidamente reputação”. Destaque ainda para “o remoto arquipélago dos Açores”, que dizem ser “muitas vezes esquecido em favor das estâncias balneares do país”, fazendo depois o apelo a que se “pense nas águas termais, nas lagoas azul-turquesa e nos vulcões que perfuram as nuvens”. Termina a análise dizendo que “Lisboa, claro, dispensa apresentações, além disso, foi recentemente eleita a escapadela urbana mais económica da Europa para 2023”.