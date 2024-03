Gerardo Rodrigues em Bordéus em abril

Enquanto prepara o seu novo álbum, a ser lançado em Setembro, o pianista Gerardo Rodrigues volta a encantar o público com a Piano Solo Tour a partir do mês de abril.

O artista realizou a primeira edição deste formato em 2022, pisando dezenas de palcos em Portugal, estreando os palcos europeus no final do ano passado. Este ano a tour inicia na Temporada de Música da Casa de Ópera do Cabo Espichel a 20 de abril, seguindo-se Bordéus a 24 de abril e Góis a 27. Em Lisboa, apresenta-se no Teatro Armando Cortez a 12 de maio.

Em Setembro será apresentado o seu novo álbum, que o Gerardo descreve como “uma viagem ao piano pelas emoções mais sombrias e brilhantes do ser humano”. Até à data de lançamento deste álbum, a curiosidade vai sendo aguçada pelos singles que irá desvendar mensalmente, começando com o HOPE a 22 de março, já disponível para pré-reserva nas plataformas digitais.

Gerardo Rodrigues atuou na última edição da conferência PORTUGAL+ em Bruxelas.

Depois de décadas dedicadas a compor e produzir para outros artistas e a ensinar futuros músicos, o confinamento deu a Gerardo o tempo e a lição que necessitava para transformar a sua vida no sonho que tinha vindo a adiar. Sempre com o apoio da sua mulher e com a filha como Manager, criou a sua empresa de produção e management e lançou-se neste mercado duro, aproveitando cada vitória em família, com todo o valor e significado que acarreta.