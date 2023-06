“Gatão Lata” vence concurso internacional

O “Gatão Lata” conquistou a medalha de ouro do concurso “Independent Canned Wine Awards 2023”.

Depois de alcançar o top 50 do mundo e receber a medalha de prata no concurso “50 Melhores Vinhos em Lata do Mundo 2023”, organizado pela Wine Pleasures, conquistou agora os jurados do “Independent Canned Wine Awards 2023”, na categoria “Vinho Branco”.

“Este prémio é mais um reconhecimento para o Gatão Lata e vem reforçar a sua qualidade, distinção e identidade, aliado ao perfil jovem, fresco e cada vez mais ‘trendy'”, refere Ana Montenegro, Diretora de Marketing da José Maria Vieira (JMV).

“Continuamos a apostar na lata e a levá-la para todo o lado, tal como é o seu conceito. Temos vindo a reforçar a presença do Gatão em eventos estratégicos, como festivais e festas académicas, sendo que as últimas presenças foram no Festival Nova Era Melhores do Ano e a Queima das Fitas do Porto, mas também no mercado estrangeiro onde temos vindo a ganhar cada vez mais posição e reconhecimento”, acrescenta a diretora.

O “The Independent Canned Wine Awards” é a primeira competição independente do Reino Unido focada no consumidor e dedicada apenas a vinhos em lata, que tem como objetivo ajudar a aumentar a visibilidade e as vendas e de impulsionar o crescimento desta categoria de vinhos. Os vencedores foram selecionados com base numa prova cega, realizada por críticos internacionais.

Recorde-se que a marca portuguesa já conquistou o prémio “Package Design Award” no “Internacional Canned Wine Competition”, por duas vezes, e “Produto do Ano” em 2022.

O “Gatão Lata” está disponível para compra nas grandes superfícies, comércio tradicional, canal Horeca e em JMV Loja Online.