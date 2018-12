Galês deixa prendas para os próximos 14 anos

Uma família foi surpreendida ao descobrir que o vizinho idoso que morreu há dias deixou prendas de Natal para os próximos 14 anos, destinados à filha de dois anos.

Ken, com cerca de 80 anos, vivia perto de Owen e Caroline Williams em Barry, no País de Gales. À BBC, o casal, ainda surpreendido com o gesto do vizinho, revelou que o homem adorava a filha, Cadi, com apenas dois anos de idade.

O homem morreu há pouco e na noite de segunda-feira, a filha bateu à porta da casa da família, para entregar presentes para os próximos 14 anos, destinados à criança de dois anos.

