Futuro primeiro-ministro pode ser ex-secretário de Estado das Comunidades

O Jornal de Notícias avançou esta quarta-feira que o ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, poderá avançar com uma candidatura à liderança do PS.

Segundo o que o JN apurou junto de fontes socialistas, José Luís Carneiro já tem estado em contactos com estruturas do partido e poderá avançar com a candidatura à liderança do PS no congresso onde será discutida a sucessão de António Costa.

O ministro da Administração Interna foi anteriormente secretário de Estado de Estado das Comunidades Portuguesas e antigo presidente da Federação Distrital do PS Porto (2012-2016 ), sendo que tem mantido encontros com estruturas locais do partido.

Escolhido por António Costa para assumir as funções de número dois da direção do PS em 2019, José Luís Carneiro passou depois para o Governo, estando agora a ser incentivado a avançar com uma candidatura alternativa à de Pedro Nuno Santos, segundo as fontes do mesmo jornal.